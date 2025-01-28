İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2025 Salı / 29 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7665
  • EURO
    37,3142
  • ALTIN
    3155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Twente maçının taktiğini çalıştı
Spor

Beşiktaş, Twente maçının taktiğini çalıştı

Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında Twente ile karşılaşacak olan Beşiktaş maçın hazırlıklarını teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde sürdürdü.

IHA28 Ocak 2025 Salı 14:27 - Güncelleme:
Beşiktaş, Twente maçının taktiğini çalıştı
ABONE OL

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 30 Ocak Perşembe günü deplasmanda Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Almanya'nın Münster kentine ardından karayoluyla maçın oynanacağı Hollanda'nın Twente şehrine gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.