Beşiktaş, Tyler Boyd ile prensip anlaşmasına vardı
Beşiktaş, Ankaragücü’nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Tyler Boyd ile prensip anlaşmasına vardı.
Beşiktaş, Tyler Boyd ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun kulübü Guimaraes ile görüşmeler sürüyor.
(TRT Spor)
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