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Spor

Beşiktaş U19, Borussia Dortmund'a farklı kaybetti

Beşiktaş U19, UEFA Şampiyonlar Ligi Gençlik Ligi'nde deplasmanda Bourssia Dortmund'a 6-2 mağlup oldu.

7 Aralık 2021 Salı 18:43 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 18:43
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UEFA Şampiyonlar Ligi Gençlik Ligi'nde Borussia Dortmund ile Beşiktaş'ın U19 takımları karşı karşıya geldi.

Almanya'da oynanan mücadele, Dortmund'un 6-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmada Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada ve 46. dakikada Dean Rijkhoff, 5. dakikada ve 63. dakikada Jamie Bynoe-Gittens, 39. dakikada ve 79. dakikada Abdoulaye Kmara kaydetti.

Temsilcimiz Beşiktaş'ın golleri ise 31. dakikada Koray Yağcı ve 55. dakikada Emirhan İlkhan'dan geldi.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, grup aşamasını 10 puanla tamamladı. Beşiktaş ise turnuvaya 3 puanla veda etti.

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