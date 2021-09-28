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Spor

Beşiktaş U19 Takımı, Ajax'a 3-1 mağlup oldu

Beşiktaş U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi C Grubu'nda Ajax'a 3-1 mağlup oldu.

28 Eylül 2021 Salı 17:55 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 17:55
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UEFA Gençlik Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, Ajax ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Ajax oldu.

Ajax'ın gollerini 35. dakikada Kristian Nökkvi Hlynsson, 55. dakikada Amourrichio Van Axel Dongen ve 78. dakikada Gabriel Misehouy kaydetti.

Beşiktaş'ın tek golü 81. dakikada Koray Yağcı'dan geldi. Koray Yağcı 76. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından, ilk maçta da Dortmund'a 3-2 kaybeden Beşiktaş U19 Takımı henüz puanla tanışamadı. İlk maç Sporting Lizbon ile 1-1 berabere kalan Ajax U19 puanını 4'e yükseltti.

UEFA Gençlik Lig C Grubu'nda bir sonraki hafta Beşiktaş, Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Ajax ile de Dortmund karşı karşıya gelecek.

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