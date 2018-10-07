Beşiktaş U21 - Konyaspor U21 maçında kavga çıktı

Konyaspor ile Beşiktaş'ın U21 takımlarının oynadığı maçın bitiminde kavga çıktı.

Ev sahibi Konyaspor'un futbolcuları, teknik heyeti ve sahaya giren taraftarlar, Beşiktaş U21 Takımı'nın futbolcularına ve teknik direktör Yasin Sülün'e saldırıda bulundu.

Sahaya giren polisler, kavgayı sonlandırmaya çalıştı. Bu sırada dışarıda bulunan taraftarlardan bazılarının "Parçala" diye bağırması dikkat çekti.

YASİN SÜLÜN'DEN AÇIKLAMA

3-2 kaybettikleri maçın ardından saldırıya uğrayan Beşiktaş U21 Takımı'nın teknik direktörü Yasin Sülün olayla ilgili olarak "Üzüldüğüm tek şey; rakip takım hocasının benim oyuncuma vurması. Bir oyuncumun burnunda yara var, bir başka oyuncumun kulağının arkasında kızarıklık var. İki büyük camiayı karşı karşıya getirmemek için şikayetçi olmadık" dedi.

BEŞİKTAŞ’TAN KINAMA

Beşiktaş, Konyaspor-Beşiktaş U-21 Süper Lig müsabakasında çıkan kavgayla ilgili açıklama yayımladı.

Beşiktaş’tan yapılan açıklama şu şekilde:

Konyaspor-Beşiktaş U-21 Süper Lig müsabakasından sonra saha içinde futbolcularımıza yönelik saldırıyı kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz.

Görüntülerden de anlaşıldığı üzere, gencecik çocuklarımızın üzerine saldıran; taraftarı, sporcusu, teknik çalışanı ve/veya yöneticisinin hangi hırs, hangi nefret duygusuyla bu saldırıyı gerçekleştirdiği tüm kamuoyu için anlaşılamaz bir durumdur.

Böyle feci bir olayı Konya halkının ve Konyaspor camiasının da kabul etmesinin mümkün olmadığına inanıyoruz.

Altyapı takımlarının futbolumuzun geleceği olduğu ve altyapılarda her şeyden önce iyi insan olmak ve centilmenlik ruhunun öğretilmesi gerektiği gerçeğinden hareketle, Konya’da yaşanan bu saldırı maalesef ki aynı zamanda Türk futbolunun geleceğine yönelik bir saldırıdır.

Sporun ruhuna aykırı bu saldırıda darp edilen sporcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Kulübümüz, suç duyurusu ve takibinde hukuki her türlü girişimde bulunarak sorumluların cezalandırılması için konunun takipçisi olacaktır.

BİR AÇIKLAMA DA KONYASPOR’DAN

Atiker Konyaspor'dan U21 maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama geldi.

İşte Atiker Konyaspor'dan yapılan açıklama:

"Bilindiği üzere Beşiktaş Kulübü UEFA Avrupa Liginde geçtiğimiz Perşembe gecesi Malmö ile oynadığı karşılaşmanın ardından direkt olarak Konya’ya gelmiş ve burada hazırlıklarına devam etmiştir. Bu süre zarfında Atiker Konyaspor Kulübü olarak kendilerine tesislerimizi açarak her türlü ihtiyaçlarının karşılanması noktasında azami derece hassasiyet gözetilmiştir.

Ancak bugün U21 takımımız ile Beşiktaş U21 takımı arasında oynanan karşılaşmanın sonunda istenmeyen ve kesinlikle tasvip etmediğimiz olaylar yaşanmıştır. Çeşitli kaynaklardan yaptığımız araştırma ve değerlendirmeler sonucunda, olayların başlangıcının müsabakanın 76. dakikasında oyundan atılan Beşiktaş U21 Teknik Sorumlusu Yasin Sülün’ün hakeme, güvenlik görevlilerine ve seyircilere yaptığı tahrik dolu hareketler olduğu anlaşılmıştır.

Olayların nereden, nasıl çıktığına, kimin tahrik ettiğine bakmaksızın, sonuçlarının kabul edilemez olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu doğrultuda camiamızın misyonuna ve sportmenliğe yakışmayan davranış, tutum ve hareketlere kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Olaylara karışan teknik adam, sporcu ve idari sorumlular hakkında her türlü disiplin soruşturmasını en ince detaylarına kadar yapacağız. Sonuç itibariyle ortaya çıkan nahoş durumun müsebbiplerine gereken en ağır yaptırımları herhangi bir hafifletme gerekçesine prim vermeden uygulayacağız.

Bu bağlamda Beşiktaş U21 takımı futbolcularına, görüntülerde net bir şekilde görüldüğü üzere baygınlık geçirip yere düşen ve yerdeyken darbe alan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, galip tamamladığımız bir müsabakanın ardından özellikle olayları başlatan taraf olarak lanse edilmemizi de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Bununla birlikte olayların bu noktaya gelmesinde birinci derecede sorumluluğu bulunan Teknik Sorumlu Yasin Sülün hakkında alınacak kararı ve Beşiktaş Kulübünün göstereceği hassasiyeti yakından takip edeceğimizi de özellikle belirtmek isteriz.

U21 takımımızla ilgili her türlü seçenek ve alternatif gündemimizde objektif bir biçimde değerlendirilecektir ve bu tür vakaların yeniden yaşanmaması adına kulübümüz olayı geçiştirmeden üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.