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Spor

Beşiktaş, UEFA kadrosunda değişiklik yaptı!

Beşiktaş'ın Tirana maçı için UEFA'ya bildirdiği kadrodan Emrecan Uzunhan çıkartıldı. Siyah-beyazlılarda Emirhan Delibaş ve Oğuzhan Akgün kadroya dahil edildi.

27 Temmuz 2023 Perşembe 17:07 - Güncelleme:
Beşiktaş, UEFA kadrosunda değişiklik yaptı!
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UEFA Konferans Ligi'nde Tirana ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kadroda değişiklik yaşandı.

Beşiktaş'ta daha önce kadroya yazılan Emrecan Uzunhan, kaza geçirmesi ve ameliyat olması sonrası kadrodan çıkartıldı.

Beşiktaş'tan Emirhan Delibaş ve Oğuzhan Akgün ise kadroya dahil edilen isimler oldu.

Beşiktaş'ın takım kadrosu şu şekilde;

Liste A

Vincent Aboubakar

Daniel Amartey

Emrecan Bulut

Onur Bulut

Gedson Fernandes

Omar Colley

Ersin Destanoğlu

Rachid Ghezzal

Mert Günok

Amir Hadziahmetovic

Ajdin Hasic

Kerem Atakan Kesgin

Semih Kılıçsoy

Arthur Masuaku

Umut Meraş

Francisco Montero

Jackson Muleka

Jean Onana

Valentin Rosier

Salih Uçan

Necip Uysal

Berkay Vardar

Kartal Kayra Yılmaz

Utku Yuvakuran

Oğuzhan Akgün

Emirhan Delibaş

Liste B

Demir Ege Tıknaz

Göktuğ Baytekin

Aytuğ Batur Kömeç

Mustafa Erhan Hekimoğlu

Cemal Azad Demir

Emir Yaşar

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