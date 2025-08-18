İSTANBUL 29°C / 20°C
Beşiktaş, UEFA'ya kadroyu bildirdi! Yeni transferde listede

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynayacağı Lausanne karşılaşmasının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

18 Ağustos 2025 Pazartesi 23:09
Beşiktaş, UEFA'ya kadroyu bildirdi! Yeni transferde listede
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynayacağı Lausanne karşılaşmasının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Siyah beyazlılar, Schalke'den kadrosuna kattığı Taylan Bulut'u listeye dahil etti. Beşiktaş'ta Jean Onana ve Alex-Oxlade-Chamberlain, UEFA kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımda kaleciler arasında Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin ve Emir Yaşar yer alıyor. Savunma hattında Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi görev yapacak. Orta sahada Wilfried Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva ve Al-Musrati bulunuyor. Hücum hattında ise Tammy Abraham ve Mustafa Hekimoğlu görev alacak.

