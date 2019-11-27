Beşiktaş ülke puanı için sahada! Muhtemel 11'ler...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında Slovan Bratislava'yı ağırlıyor.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci maçında Beşiktaş sahasında Slovan Bratislava ile karşılaşacak.
Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak maçta Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji düdük çalacak.
Grupta oynadığı dört maç sonunda puan alamayan Beşiktaş son sırada yer alırken dört puanlı Bratislava üçüncü sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Caner, Oğuzhan, Kartal, Nkoudou, Güven, Boyd, Umut
Slovan Bratislava: Ljubicic, Drazic, Abena, Daniel, Ratao, Delgado, Pauschek, Holman, Bozhikov, Sulla, Vernon
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.