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Spor

Beşiktaş - Ümraniyespor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Ümraniyespor maçının canlı skor takibini Star.com.tr'den yapabilirsiniz...

30 Ekim 2022 Pazar 16:28 - Güncelleme:
Beşiktaş - Ümraniyespor | CANLI
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Valerien Ismael ile yollarını ayırdıktan sonra Şenol Güneş ile anlaşan Beşiktaş, yeni teknik direktörüyle ilk maçında Ümraniyespor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 17.00'de başlayan karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

BEŞİKTAŞ: 0 - ÜMRANİYESPOR: 0

Beşiktaş'ın kalesinde Ersin Destanoğlu'nun yerine Mert Günok oynayacak. Cenk Tosun da bu sezon ilk kez 11'de olacak. Takımların kadroları şöyle:

Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier, Tayyip Talha, Romain Sais, Arthur Masuaku, Josef de Souza, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Dele Alli, Cenk Tosun, Wout Weghorst

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Montero, Welinton, Umut Meraş, Necip Uysal, Kerem Atakan, Tayfur Bingöl, Nkoudou, Redmond, Muleka

Ümraniyespor: Anıl Demir, Onur Atasayar, Mustafa Eser, Serkan Göksu, Yonathan Del Valle, Daniel Avounou, Umut Nayir, Isaac Sackey, Bartolomeu, Allyson, Strahil Popov

Yedekler: Orkun Özdemir, Valentin Gheorghe, Metehan Mimaroğlu, Ermir Lenjani, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Adel Bettaib, Yunus Emre Mertoğlu, Oğuz Gürbulak, Antonio Mrsic, Kartal Kayra

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