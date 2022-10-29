Beşiktaş, Ümraniyespor maçına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 17.00'de Vodafone Park'ta HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ'IN BU SEZON ALDIĞI SONUÇLAR

Beşiktaş, bu sezon şu ana kadar 11 resmi maça çıktı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalardan 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.