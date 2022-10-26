Beşiktaş, Ümraniyespor mesaisine başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklara başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın, üç grup halinde yapılan dar alanda çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın da antrenmanı takip ettiği kaydedildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.