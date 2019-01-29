Beşiktaş, Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u kadrosuna katıyor
Beşiktaş, Mauricio Lemos transferinde sona yaklaştı.
İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre Beşiktaş, Sassuolo'da kiralık olarak forma giyen, bonservisi Las Palmas’ta olan 23 yaşındaki stoper Mauricio Lemos için transfer teklifinde bulundu. Transferin yakın zamanda tamamlanması bekleniyor.
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