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Şampiyonun belirlenmesinin ardından ligde ilk iki sıra belli olmuştu. Ancak kıran kırana geçen üçüncülük yarışı, son haftaya kaldı. Beşiktaş, ligin son iç saha maçında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Siyah-Beyazlılar, ilk yarıda baskılı oynayan taraf oldu. Rakibine neredeyse hiç fırsat vermeyen Beşiktaş, rakip ceza sahasında 16 kez buluşmasına ve 11 şut çekmesine rağmen, son vuruşlarda yetersiz kaldı. İkinci yarıya etkili başlayan taraf olan Rizespor, 61. dakikada Samet Akaydin ile öne geçti. Kartal 3 dakika sonra Joao Mario ile cevap verdi. Beşiktaş, golden sonra pozisyonlara girse de Rize savunmasını geçemedi. Samsun'un puan kaybettiği günde Kartal, 90+1'de yediği golle 3.'lük yarışında fırsatı tepti. Beşiktaş, haftaya kazanıp Samsun'un kaybetmesini bekleyecek.