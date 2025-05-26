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Spor

Beşiktaş uzatmada yıkıldı! Üçüncülük son haftaya kaldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 90+1'de yediği golle 2-1 mağlup oldu. 59 puanda kalan Beşiktaş, üçüncülük yarışını son haftaya bıraktı. İşte detaylar...

AKŞAM26 Mayıs 2025 Pazartesi 09:13 - Güncelleme:
Beşiktaş uzatmada yıkıldı! Üçüncülük son haftaya kaldı
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Şampiyonun belirlenmesinin ardından ligde ilk iki sıra belli olmuştu. Ancak kıran kırana geçen üçüncülük yarışı, son haftaya kaldı. Beşiktaş, ligin son iç saha maçında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Siyah-Beyazlılar, ilk yarıda baskılı oynayan taraf oldu. Rakibine neredeyse hiç fırsat vermeyen Beşiktaş, rakip ceza sahasında 16 kez buluşmasına ve 11 şut çekmesine rağmen, son vuruşlarda yetersiz kaldı. İkinci yarıya etkili başlayan taraf olan Rizespor, 61. dakikada Samet Akaydin ile öne geçti. Kartal 3 dakika sonra Joao Mario ile cevap verdi. Beşiktaş, golden sonra pozisyonlara girse de Rize savunmasını geçemedi. Samsun'un puan kaybettiği günde Kartal, 90+1'de yediği golle 3.'lük yarışında fırsatı tepti. Beşiktaş, haftaya kazanıp Samsun'un kaybetmesini bekleyecek.

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