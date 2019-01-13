Beşiktaş Vagner Love hakkında disiplin süreci başlattık
Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Vagner Love hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, yabancı basına kulüp bilgisi dışında röportaj vermesi ve röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle Brezilyalı futbolcusu Vagner Love hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kadro dışı bırakılan sözleşmeli oyuncu Vagner Love'un, kulübümüzün bilgisi dışında röportaj vermesi ve söz konusu röportajda kullandığı ifadeler sebebiyle hakkında disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.