İSTANBUL 36°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2021 Cuma / 20 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4154
  • EURO
    10,0022
  • ALTIN
    491.146
  • BIST100
    1392.91
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş Valentin Rosier'i resmen açıkladı
Spor

Beşiktaş Valentin Rosier'i resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı kulüpte kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

AA30 Temmuz 2021 Cuma 19:20 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 19:20
ABONE OL

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon futbol takımımızın elde ettiği çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzaladı. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız; Beşiktaşımıza duyduğu derin aidiyet ve sergilediği özverili performansla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Valentin Rosier'e 'yuvana hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Vodafone Park'taki makamında Rosier'i ağırlayarak "Yuvana hoş geldin" dediği de vurgulandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.