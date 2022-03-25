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Spor

Beşiktaş, Valerien Ismael'le ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael, takımla ilk antrenmanına çıktı.

AA25 Mart 2022 Cuma 23:40 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 23:40
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı takım, göreve getirilen Fransız teknik adam Valerien Ismael yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmandan önce Valerien Ismael'in futbolcularla tanışma toplantısı yaptığı bildirildi.

Antrenmanda futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından minyatür kalelerin kullanıldığı maçlar yaptığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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