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Spor

Beşiktaş ve Atletico Madrid, depremzedeler için sahaya çıkıyor!

Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyası kapsamında depremzedelere yardım amacıyla İspanya temsilcisi Atletico Madirid ile bu akşam bir hazırlık maçı oynayacak.

12 Nisan 2023 Çarşamba 10:04 - Güncelleme:
Beşiktaş ve Atletico Madrid, depremzedeler için sahaya çıkıyor!
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Beşiktaş, 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyası kapsamında bu akşam İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla özel bir maç yapacak. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın bilet satışından elde edilecek gelir, siyah beyazlı kulübün Deprem bölgesinde yapacağı okullarda kullanılacak.

NTV, Star TV, Eurostar, puhutv'den naklen yayınlanacak maçın biletleri Passolig'den ve Vodafone Park gişelerinden temin edilebiliyor.

Kombinelerin geçerli olmayacağı karşılaşma için 162 numaralı locada bulunan koltukların biletleri de satışa sunulacak. Biletlerin fiyatları 180 ile 4 bin lira arasında değişiyor.

Teknik direktörlüğünü Diego Simeone'nin yaptığı, kadrosunda Antoine Griezmann, Alvaro Morata, Jan Oblak, Saul Niguez gibi dünyaca ünlü futbolcuların bulunduğu Atletico Madrid, İspanya La Liga'da 3. sırada yer alıyor.

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