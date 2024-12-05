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Spor

Beşiktaş ve Fenerbahçe eşitliği bozmak için sahaya çıkacak

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'de oynanan son 10 maçta iki takımın da 3'er galibiyeti bulunuyor. Geriye kalan müsabakaların 4'ünde ise taraflar beraberlikle sahadan ayrıldı.

IHA5 Aralık 2024 Perşembe 11:34 - Güncelleme:
Beşiktaş ve Fenerbahçe eşitliği bozmak için sahaya çıkacak
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak mücadelede Fenerbahçe'yi konuk edecek. Holladalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolları ayırdıktan sonra Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe idaresinde çıktığı ilk lig müsabakasında Hatayspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, hem yönetimsel hem de sportif açıdan içinden geçtiği sıkıntılı günlerde derbi galibiyetiyle moral bulmak istiyor.

GALİBİYETLERDE EŞİTLİK GÖZE ÇARPIYOR

Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde son 10 maçta galibiyetlerdeki eşitlik göze çarpıyor. İki takım arasındaki 10 müsabakada taraflar 3'er galibiyetle aldı. Kalan 4 mücadele de berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Beşiktaş da Fenerbahçe de 17 gol attı. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da 3-1 ve 2-1'lik skorlarla sarı-lacivertliler kazandı.

TÜPRAŞ STADYUMU'NDA SON 5 MÜSABAKA

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'yi konuk ettiği son 5 karşılaşmada ise ev sahibi takımın sadece 1 galibiyeti bulunuyor. Bu süreçte 2 maçı sarı-lacivertli ekip kazanırken, 2 mücadele de beraberlikle sona erdi. Kartal rakip fileleri 7 kez, Kanarya da 8 defa havalandırdı.

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