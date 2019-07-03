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Boluspor’da oynarken Galatasaray’ın gündemine gelen fakat geçtiğimiz sezon Bursaspor’a imza atan Umut Meraş’ın transfer belirsizliği hala yerini koruyor. Adı sık sık Beşiktaş’a anılmasına rağmen henüz resmi bir adım atılmayan Umut Meraş’ta yeşil beyazlı kulübün yönetim değişikliği oyuncunun transferini yakından etkilerken, 23 yaşındaki sol bekin menajeri Metin Korkmaz’ın açıklamaları iki ezeli rakibin Umut’la görüştüğünü ortaya çıkardı.

UMUT MERAŞ'I HEM FENERBAHÇE HEM DE BEŞİKTAŞ İSTİYOR

Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği Umut Meraş’a Fenerbahçe’nin de talip olduğu anlaşılırken, Abdullah Avcı’nın planında Meraş’ın Caner Erkin’in alternatifi, Ersun Yanal’ın kadrosunda ise Hasan Ali Kaldırım’ın yedeği olarak kullanılacağı bildirildi. Bursaspor’da oynadığı 30 maçta 2 gol atan milli futbolcu 265 bin euro’ya transfer olmuştu.