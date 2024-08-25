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Spor

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Christoph Daum paylaşımı

70 yaşında yaşamını yitiren Alman Teknik Direktör Christoph Daum için Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri başsağlığı mesajı paylaştı.

IHA25 Ağustos 2024 Pazar 10:34 - Güncelleme:
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Christoph Daum paylaşımı
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Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Alman Teknik Direktör Christoph Daum, 70 yaşında hayatını kaybetti. Teknik adamlık kariyerinde Fenerbahçe ile 2, Beşiktaş ile de 1 şampiyonluk yaşayan Daum için bu iki kulüp de başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlıların ve sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabında aynı ifadelerle yapılan paylaşım şöyle:

"Eski Teknik Direktörümüz Christoph Daum'un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Daum ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:

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