Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Christoph Daum paylaşımı

Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Alman Teknik Direktör Christoph Daum, 70 yaşında hayatını kaybetti. Teknik adamlık kariyerinde Fenerbahçe ile 2, Beşiktaş ile de 1 şampiyonluk yaşayan Daum için bu iki kulüp de başsağlığı mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlıların ve sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabında aynı ifadelerle yapılan paylaşım şöyle:
"Eski Teknik Direktörümüz Christoph Daum'un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Daum ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."
İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:
Eski Teknik Direktörümüz Christoph Daum'un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 24, 2024
Daum ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/X4dzXV6msG
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:
Eski Teknik Direktörümüz Christoph Daum'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 24, 2024
Daum Ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/sGPpP8rumG