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Spor

Beşiktaş ve Galatasaray için Elneny iddiası

İngiliz basını, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Elneny ile ilgilendiğini yazdı.

23 Aralık 2021 Perşembe 14:25 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 14:25
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Süper Lig'de umduğunu bulamayan Beşiktaş ve Galatasaray hakkında İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

TeamTalk'ta yer alan haberde; Arsenal ve Tottenham, Bologna'da forma giyen İsveçli orta saha Mattias Svanberg için transfer yarışına girdiği belirtilirken, Arsenal'in yarışı kazanması halinde Mohamed Elneny'yi takımdan göndereceği ifade edildi.

Mısırlı yıldız için en ciddi adayların Beşiktaş ve Galatasaray olduğu öne sürülürken, haberin detaylarında şu ifadelere yer verildi:

"Gunners, Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny'den kurtulmak istiyor. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi haziranda bitiyor. Ancak ocak ayında yapılacak bir transfer, Arsenal'e biraz para kazanma şansı vereceği için en iyi çözüm olabilir."

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