Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya gelecek

Süper Lig'in iki dev ismi Galatasaray ve Beşiktaş için Almanya'dan bir transfer iddiası gündeme geldi.

Kicker'de yer alan habere göre, iki ezeli rakibin Augsburg forması giyen Iago Amaral Borduchi ile ilgilendikleri kaydedildi.

Alman ekibi ile sözleşmesi gelecek yıl sona eren 26 yaşındaki sol bekin bu yaz takımdan ayrılabileceği aktarıldı.

2019'dan bu yana Augsburg forması giyen Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

26 yaşındaki başarılı defans oyuncusu Iago Amaral Borduchi bu sezon Augsburg forması ile çıktığı 24 resmi maçta 2 asist ile skora katkı sağladı.