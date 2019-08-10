Beşiktaş ve Inter, Arturo Vidal için devrede
Şili basınına göre Beşiktaş ve Inter, Barcelona'nın yıldızı Arturo Vidal ile ilgileniyor.
Beşiktaş'ın orta saha transferinde Arturo Vidal ismi gündeme geldi. Şili basını Beşiktaş ve Inter'in, Barcelona'da forma giyen Arturo Vidal için yarıştığını iddia etti.
Şili basınından Show Sports Chile'nin haberine göre Beşiktaş, Arturo Vidal transferinde devreye girdi. King Arturo lakaplı futbolcuya Beşiktaş'ın 4 milyon Euro yıllık maaş teklif ettiği öne sürüldü.
Kadrosunda Gary Medel ve Enzo Roco gibi Şilili futbolcular bulunan Beşiktaş'ın Vidal'i kadrosuna katmayı planladığı yazıldı. Öte yandan siyah beyazlı kulübün bu transferde Inter ile yarıştığı ifade edildi.
(Futbol Arena)
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