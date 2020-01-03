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Spor

'Siz de bize Oğuzhan'ı verin'

Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup’u isteyen Yeni Malatyaspor'a Beşiktaş'tan, “Siz de bize Guilherme’yi verin” cevabı geldi.

03.01.2020  10:09 - Güncelleme: 03.01.2020  10:09

Orta saha için arayış içerisinde olan Yeni Malatyaspor’un, Beşiktaş’ta bu sezon fazla forma şansı bulamayan ancak ilk devrenin son maçı olan 4-1’lik Gençlerbirliği mücadelesinde gol atan Oğuzhan Özyakup’a talip olduğu öğrenildi.

Bu transfer için nabız yoklayan Malatya cephesinin ise Siyah-Beyazlılar’dan karşılık olarak, “Siz de bize Guilherme’yi verin” cevabı geldiği ifade edildi. Bunun üzerine Malatya’nın düşünmek için süre istediği ve yakın zamanda Kartal’a net bir yanıt vereceği öne sürüldü.

(Fanatik)

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