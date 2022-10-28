Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"OLİMPİYAT'TA OYNAMAK ZOR"

"Bu hafta tutuk başladık. Olimpiyat Stadı'nda oynamak da bir iştir. Maça iyi başlamadık ama sonrasında kontrolü aldık. Rakip birkaç pozisyonda kalemize yaklaştı. İlk yarı sonunda istediğimiz gibi pozisyonlar yakalayamadık. Çok pozisyona girdik, atamadık. İki iptal edilen gol var, onların nasıl olduğunu bilmiyorum. Göreceğiz. Emre Taşdemir hiç maç oynamadı ama antrenman temposu, sahaya koymamızı sağladı. Genel olarak iyiydi. Ona da 'Hoş geldin' diyoruz. Juan Mata da gol attı, o da önemliydi. Karagümrük 10 kişi ile iyi şekilde mücadele etti. Onları da kutlarım."

"OYUN KEREM'LİK DEĞİLDİ"

"Barış da Kerem de formayı istiyor. Bugün tam olarak Kerem'lik bir oyun çıkmadı. Devamında Barış girdi, o da istekliydi, daha iyisini de yapabilecek kalitesi var. Ondan daha iyisini bekliyorum. Bütün oyuncuları kullanmaya çalışıyorum."

DERBİ AÇIKLAMASI

"Beşiktaş'ta hoca değişikliği oldu. İki takım için de çok önemli maç. Hedefimiz araya kadar kazanarak gitmek. Yukarıdaki takımlara puan olarak yaklaşmak istiyoruz."

"DERBİYE YAKIŞIR ŞEKİLDE..."

"Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu var. Şenol Güneş'e de hayırlı olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Ümraniyespor maçları, bize rakip analizinde yol gösterecek. Derbiye yakışır şekilde çıkıp oynayacağız. Taraftarlarla enerji yaratıp, iyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz."