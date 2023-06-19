Beşiktaş ve Trabzonspor, transferde karşı karşıya geldi

Beşiktaş ve Trabzonspor'un geçen sezonu Standard Liege'de kiralık olarak tamamlayan 28 yaşındaki orta saha Philip Zinckernagel ile ilgilendiği belirtildi.

Danimarkalı orta sahanın talibinin çok olduğu kaydedildi. Augsburg ve Genoa'nın da 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

Standard Liege ile Olympiakos arasında Zinckernagel'in bonservisi için şu ana kadar somut bir temas olmadığı kaydedildi.

Geçen sezon Standard Liege'de 28 maça çıkan Philip Zinckernagel, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR

28 yaşındaki futbolcunun, bonservisinin bulunduğu Olympiakos ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor