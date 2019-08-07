Beşiktaş, Victor Ruiz'i transfer ettiğini duyurdu
Beşiktaş, Victor Ruiz'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Beşiktaş'ta bir transfer daha resmen açıklandı. Siyah-beyazlılar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Come to Beşiktaş" ifadelerini kullandı ve Victor Ruiz transferini resmen duyurdu
Yapılan açıklamada, "Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.