Beşiktaş'ta bir transfer daha resmen açıklandı. Siyah-beyazlılar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Come to Beşiktaş" ifadelerini kullandı ve Victor Ruiz transferini resmen duyurdu

Yapılan açıklamada, "Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.