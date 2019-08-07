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Beşiktaş, Victor Ruiz'i transfer ettiğini duyurdu

Beşiktaş, Victor Ruiz'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

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Beşiktaş'ta bir transfer daha resmen açıklandı. Siyah-beyazlılar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Come to Beşiktaş" ifadelerini kullandı ve Victor Ruiz transferini resmen duyurdu

Yapılan açıklamada, "Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Adana´da kapkaç anı saniye saniye görüntülendi.

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