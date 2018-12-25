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Beşiktaş Vida için 8 milyon euro istiyor

Monaco, Domagoj Vida transferi için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

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FRANSA'DA sıkıntılı günler geçiren Henry'nin çalıştırdığı Monaco, Domagoj Vida transferi için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Monaco'nun Hırvat oyuncu için Siyah-Beyazlılar’a 8 milyon euro bonservis bedeli önerdiği belirtildi. Yönetim ise bu teklife teknik direktör Şenol Güneş’le görüştükten sonra karar verecek. 

Yeni sezonda da Güneş

BU sezon ligde ve Avrupa’da alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta hedef tahtası haline gelen teknik direktör Şenol Güneş konusunda başkan Fikret Orman sürpriz bir hamleye imza attı… Orman’ın geç- tiğimiz günlerde Güneş’le bir araya geldiği ve 2 saatlik bir zirve gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Başkan Orman’ın 2019-20 sezonuyla ilgili de tecrübeli teknik adamdan geniş çaplı bir rapor istediği ifade edildi.

Genç Bosnalı hedefte

BEŞİKTAŞ, Avrupa’da birçok kulübün de gündeminde olan 17 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ajdin Hasic’i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Dinamo Zagreb, oyuncunun sözleşmesini 2021’e kadar uzattığını belirtmesine rağmen oyuncunun babası henüz yeni bir mukavele yapmadıklarını iddia etti. Siyah-Beyazlılar, bu konuyu derinlemesine araştırdıktan sonra işi resmiyete dökecek.

(Gunes)

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