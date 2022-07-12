Beşiktaş, Viktoria Plzen ile berabere kaldı

Beşiktaş, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael; karşılaşmaya Ersin Destanoğlu- Welinton, Necip Uysal, Montero, Rosier, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Umut Meraş, Boyd, Emirhan Delibaş, Cenk Tosun 11'iyle çıktı. Viktoria Plzen ise Jindrich Stanek - Ludek Pernica, Radim Reznik, Milan Havel, Filip Cihak, Jan Sykora, Jan Kopic, Jhon Mosquera, Pavel Bucha, Lukas Kalvach, Tomas Chory 11'iyle sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında daha etkin gözüken taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar; Cenk Tosun, Salih Uçan, Emirhan Delibaş ile gol pozisyonları bulsa da bunları skora çeviremedi. Plzen de Sykora ve Kalvach ile bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Valerien Ismael, karşılaşmanın ikinci yarısına Cenk Tosun ve Umut Meraş'ın yerine Kenan Karaman ve Oğuzhan Akgün'ü oyuna alarak başladı. Bu anlarda Rosier sol kanat bek olarak görev yaparken, Kenan Karaman sağ kanatta görev aldı. Siyah-beyazlılar, ikinci yarının başlarında daha etkili olan taraf olsa da bunu skora yansıtamadı. Mücadelenin 62'nci dakikasında Emre Bilgin, Badra Cisse, Berkay Vardar ve Rıdvan Yılmaz; Ersin Destaoğlu, Welinton, Rosier ve Necip Uysal'ın yerine oyuna dahil oldu. Mücadelenin 72'nci dakikasında Ghezzal, N'Koudou, Serdar Saatçı ve Necati Bilgiç; Emirhan Delibaş, Salih Uçan, Boyd ve Montero'nun yerine oyuna dahil oldu. Hasic, 86'ncı dakikada Gedson'un yerine oyuna girdi. 82'nci dakikada Plzen gole yaklaştı. Trusa'nın sağ kanattan ortasında arka direkte Pilar, şansını röveşata ile denedi. Kaleci Emre Bilgin topu kornere gönderdi. Öte yandan karşılaşmanın 72'nci dakikada oyuna dahil olan Serdar Saatçı, 83'üncü dakikada oyundan geri alındı. Bu duruma sinirlenen genç savunmacı, yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.