Sezonu Dolmabahçe'de erken gollerle açan Kara Kartal, Sivas karşısında ilk 15 dakika bocaladı. Sonu bir türlü gelmeyen ataklarla geçen yaklaşık 25 dakikanın sonunda Beşiktaş, Radakovic'in ceza sahasında elle müdahalesi sonucunda penaltı kazandı. Kapanan rakibine karşı; sezon başından beri skora yaklaşmakta ilk kez zorluk çeken siyah beyazlılar, 27'de İtalyan golcüsü Immobile'nin penaltıdan ağlara gönderdiği topla öne geçip devreyi de önde kapatmayı bildi: 1-0.

İkinci yarıya da iştahlı başlayan Kartallar, Sivas'ın kalabalık savunmasında aradığı anahtarı bulmakta zorlandı. Aksayan Muçi'nin yerine 62'de Semih girse de 5'li hattan oluşan Sivas defansı, Beşiktaş'ın yokladığı alanları kolay vermedi. Temkinli oynayıp fırsat kollayan rakibine aynı dikkatle yaklaşan Kartal, bu sezonki yeni golcüsü Gedson'la 89'da fişi çekmeyi bildi: 2-0.