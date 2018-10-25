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Beşiktaş Vodafone Park'ta Genk'i yenip çıkış yapmak istiyor! İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında Belçika'nın Genk ekibini ağırlıyor...

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında Belçika'nın Genk ekibi ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski yönetecek. Maçta Stefanski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis üstlenecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Atiker Konyaspor ve Göztepe maçlarında yaşadığı puan kayıplarıyla sarsılan Beşiktaş, Genk karşısında alacağı galibiyetle moralini düzeltmeye çalışacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 yenen Beşiktaş, Malmö'ye ise deplasmanda 2-0 yenilmişti.

Beşiktaş'ın aksine ligde iyi günler geçiren ve Pro Lig'in zirvesinde yer alan Genk, Avrupa'da ise birer galibiyet ve yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor.

İlk maçında Malmö'yü 2-0 mağlup eden Genk, ikinci karşılaşmasında ise Sarpsborg'a 3-1 yenildi.

- 26 gün sonra Vodafone Park

Siyah-beyazlılar 26 günlük aranın ardından Vodafone Park'ta taraftarlarıyla buluşacak.

Dolmabahçe'deki son maçını 29 Eylül'de Kayserispor'a karşı oynayan siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor ve Göztepe ile deplasmanda karşılaşmıştı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 213. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Belçika'nın Genk ekibini konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 213. mücadelesine yapacak. 

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 212 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 85 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı. 

Avrupa arenasında rakip fileleri 282 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 300 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius - Gökhan - Vida - Medel - Caner - Tolgay - Necip - Oğuzhan - Lens - Quaresma - Love

Genk: Vukovic - Nastis - Dewaest - Lucumi - Malinovsky - Pozuelo - Berge - Maehle - Ndongala - Samatta - Trossard

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