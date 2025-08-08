İSTANBUL 30°C / 23°C
8 Ağustos 2025 Cuma
  • Haberler
  • Spor
  • Beşiktaş Wilfred Ndidi'yi video ile duyurdu
Spor

Beşiktaş Wilfred Ndidi'yi video ile duyurdu

Süper Lig devi Beşiktaş, kadrosunu Wilfred Ndidi ile güçlendirdi. 28 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayan siyah beyazlı ekip, transferi bir video ile duyurdu.

8 Ağustos 2025 Cuma 23:43
Beşiktaş Wilfred Ndidi'yi video ile duyurdu
Süper Lig devi Beşiktaş, kadrosunu Wilfred Ndidi ile güçlendirdi. 28 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayan siyah beyazlı ekip, transferi bir video ile duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın Wilfred Ndidi paylaşımı;

3+1 YILLIK İMZAYI ATTI

Beşiktaş, Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'nin 8 milyon euro karşılığında 3+1 yıllığına transfer edildiğini KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Football Club Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8.000.000 Avro ödenecektir." denildi.

