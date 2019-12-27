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Spor

Beşiktaş yara saracak

Siyah-Beyazlılar bugün G.Birliği’ni yenip hem F.Bahçe yenilgisini telafi etmek hem de taraftarına yeni yıl hediyesi vermek istiyor. Vodafone Park’taki ilk yarının son mücadelesi saat 20.30’da başlayacak.

Star Spor27.12.2019  00:17 - Güncelleme: 27.12.2019  00:17

BEŞİKTAŞ ilk yarının son maçında bugün başkent temsilcisi Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Vodafone Park’ta 20.30’da başlayacak karşılaşmayı beIN Sports1 yayınlayacak, Fırat Aydınus yönetecek. Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup olan ve ligde üst üste 2 maçtır puan yüzü görmeyen Siyah-Beyazlılar, Gençlerbirliği’ni yenip hem zirve ile aralarının açılmasını önlemek hem de taraftarına yeni yıl hediyesi vermek istiyor. Ligde 16 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi olan Kartal 27 puanla 5. sırada. Konuk Ankara ekibi ise 18 puanla 13. sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Umut

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Sessegnon, Yasin, Candeias, Sefa, Mats, Ayite

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