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  • Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, hedefi gösterdi: ''Grubu geçmek istiyoruz''
Spor

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, hedefi gösterdi: ''Grubu geçmek istiyoruz''

Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Hari Vukas, UEFA Konferans Ligi 3. maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Vukas, hedeflerinin kazanmak olduğunu belirterek, 'Yarın zor maç olacak. Bodo gibi kendi sahasında çok sert oynayan bir takıma karşı zor bir maç oynayacağız. Grubu geçmek istiyoruz. Bunun için de kazanmamız gerektiğini biliyoruz. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.' dedi.

25 Ekim 2023 Çarşamba 21:40 - Güncelleme:
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, hedefi gösterdi: ''Grubu geçmek istiyoruz''
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Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Hari Vukas, Bodo/Glimt maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın zorlu olacağını söyleyen Hari Vukas, "Rachid, her şeyi açıkladı. Yarın zor maç olacak. Bodo gibi kendi sahasında çok sert oynayan bir takıma karşı zor bir maç oynayacağız. Grubu geçmek istiyoruz. Bunun için de kazanmamız gerektiğini biliyoruz. Maçı kazanmak için her şeyi yapacağız." dedi.

Futbolda baskının sürekli olduğunu söyleyen Hari Vukas, "Futbolda baskı her zaman var. Biz hazırız, son haftalarda istenilen sonuçları alamıyoruz ama adım adım giderek bunu düzeltmek zorundayız. Yarın galibiyet alıp bu durumu düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.

Fikstür yoğunluğu olduğunu söyleyen Hari Vukas, "Fikstürün yoğunluğu var. 3 günde bir maç yapıyoruz. Saygı duyduğumuz zorlu bir rakip var karşımızda." dedi.

Galatasaray'a karşı 10 kişi iyi performans sergilediklerini söyleyen Hari Vukas, "Kaybetmek iyi bir şey değil. Galatasaray maçında yeni şeyler gösterdik. 45 dakika 10 kişi mücadele ettik. Galatasaray gibi bir takıma karşı 10 kişi oynamak kolay değil. İyi bir izlenim ve görüntü verdik. Bu da daha iyiye gidecek." dedi ve şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Burak hoca yeni bir antrenör. Yeni bir ekip kurmak istiyordu ve bizi aradı ve biz de seve seve onun teklifini kabul ettik. Şu anda beraberiz."

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