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Spor

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas: Kazanmak zorundayız

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, Konferans Ligi'nde oynanacak Bodo/Glimt maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

8 Kasım 2023 Çarşamba 17:16 - Güncelleme:
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas: Kazanmak zorundayız
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Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, Bodo/Glimt maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşte Vukas'ın açıklamaları;

"KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

"Yarın herkesin bildiği gibi çok önemli bir maç. Milot'un söylediklerinden farklı bir şey söyleyemem. Önemini biliyoruz. Kazanmak zorundayız."

"DURUMUMUZ ZOR"

"Zaten hepimizin bildiği gibi durumumuz zor. Ama bunu değiştirmek için önümüzde bir fırsat var. Evimizde oynuyoruz. Kalitemizi göstererek 3 puanı almak zorundayız. Son haftalarda kötü gittiğimizi söyledim. Bunu değiştirmek bizim elimizde. Rakibimizle yakın zamanda oynadığımız için hazırlanmak kolay oldu. Her şey hazır. Elimizden geleni yapacağız. 3 puan için her şeyimizi vermek zorundayız."

ANTALYASPOR VE BAILLY

"Antalyaspor maçı geride kaldı. Evet, dünyanın her yerinde ufak tefek sıkıntılar olabilir. Biz de bunu yaşadık ama artık devam etmiyor. Tek odağımız bu maç."

"VINCENT ABOUBAKAR?"

"Antalyaspor maçından önce bizimle koşulara başladı. Onunla ilgili söyleyeceğim tek şey, hazır olduğu."

"YARIN OLMAYACAKLAR"

"Zaten bildiğiniz oyuncular var. Tayyip Talha ve Emrecan Uzunhan sakat. Omar ve Masuaku yarın kadromuzda olmayacak."

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