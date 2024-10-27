Beşiktaş yarın Galatasaray deplasmanına konuk olacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Ligin yenilgisiz iki takımının mücadelesine sahne olacak derbide iki ekip de yenilmezlik ünvanını korumaya çalışacak.

Geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip 1 haftasını bay geçtiği ligde 20 puanla 3. sırada yer alıyor. 8 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Galatasaray ise 25 puanla ilk sırada bulunuyor.

SAKATLARIN DURUMU BELİRSİZ

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan 3 önemli ismin derbide forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Tedavileri devam eden Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica'nın durumu bugün yapılacak incelemeler sonrası belli olacak. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve sağlık ekibinin yapacağı değerlendirme sonrasında üç oyuncunun oynayıp oynamayacaklarına karar verilecek.

AL MUSRATİ CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Al Musrati, yarın kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 11. haftada oynanacak Kasımpaşa müsabakasında görev yapamayacak.

