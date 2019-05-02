Beşiktaş Yasin Dülger'in peşinde
Süper Lig’de yeniden şampiyonluk yarışına ortak olan Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlıların gündemine sürpriz bir isim girdi.
Transfer çalışmalarını titizlikle yürüten Beşiktaş radarına. genç ve büyük sürpriz denilecek bir isim takıldı.
Son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken Beşiktaş, ligde de Başakşehir ve Galatasaray ile birlikte şampiyonluk yarışına dahil oldu.
Takımdan ayrılacak isimlerin belirlenmesinin yanı sıra kadroya takviye için de transfer komitesi hummalı bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Beşiktaş, gündemine TFF 3. Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'un genç yıldızını gündemine aldı.
SCOUT EKİBİNDEN OLUMLU RAPOR
Siyah Beyazlılarda scout ekibinin izlediği ve olumlu rapor sunduğu isim: Yasin Dülger.
16 GOL, 15 ASİST
Sezon öncesi Boluspor'dan Nazilli Belediyespor'a kiralanan 23 yaşındaki genç sol kanat, 28 maçta; 16 gol, 15 asist ile 31 gole etki sağladı.
DEVRE ARASINDA KASIMPAŞA İSTEDİ!
Öte yandan Yasin için ara transfer döneminde Süper Lig ekibi Kasımpaşa transfer teklifinde bulunmuştu.
(Fotomaç)
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