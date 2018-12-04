Beşiktaş Yaya Toure bombasını patlatmak üzere
West Ham ve Milan'ın da takip ettiği Yaya Toure Beşiktaş'a geliyor.
Siyah-beyazlılarda ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor. Beşiktaş yönetiminin, kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın yerine Olympiakos'ta mutlu günler geçirmeyen Yaya Toure'yi transfer etmek istiyor. Olympiakos teknik direktörü Pedro Martins, Yaya Toure'nin takımdan gönderilmesini istedi. Yaya Toure'nin sözleşmesi 2019'un haziran ayında bitiyor ve bu transfer bonservis bedeli ödenmeksizin gerçekleşebilir. Yıldız oyuncuyu Beşiktaş'ın yanı sıra, West Ham United ve Milan da takip ediyor..
(Fotomac)
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