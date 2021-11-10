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Spor

Beşiktaş yeni Aboubakar'ını buldu! Milli yıldız Türkiye'ye geliyor

Beşiktaş yeni Vincent Aboubakar'ını Çekya'da buldu… Süper Lig'de Batshuayi'nin sakatlığı sonrası forvet sıkıntısı çeken Beşiktaş'ta ocak ayı bekleniyor. Siyah beyazlılar forvet bölgesi için Çekya Ligi'nde Banik Ostrava forması giyen Ladislav Almasi'yi listesine aldı. 22 yaşındaki oyuncunun Aboubakar etkisi yapabileceği belirtiliyor.

Star.com.tr10 Kasım 2021 Çarşamba 07:44 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 07:44
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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ayrılığı sonrası Michy Batshuayi transferi siyah beyazlılarda golcü sorununa çözüm olamadı. Kenan Karaman'nın da bir türlü form tutamaması sonrası Beşiktaş forvet bölgesi için harekete geçti. Siyah beyazlılar Çekya Ligi'nde Banik Ostrava forması giyen Ladislav Almasi'yi kadrosuna katmak istiyor. 22 yaşındaki oyuncu uzun boyuna rağmen top taşıma, asist yapma ve son vuruşlarıyla dikkat çekiyor.

YENİ VİNCENT ABOUBAKAR...

Slovak oyuncu Ladislav Almasi, ceza sahası içinde Abubakar gibi hareketli ve sırtı dönük oynayabilmesiyle dikkat çekiyor. Son vuruşlardaki kalitesi de Aboukar kadar sonlandırıcı. Ara transfer döneminde mali açıdan uygun, genç ve yetenekli bir golcü arayan Beşiktaş, Slovak oyuncu için kulübü Banik Ostrava ile kısa süre içinde görüşmelere başlayacak. 22 yaşındaki genç futbolcunun bonservis bedeli 750 bin Euro.

13 MAÇTA 5 GOL 1 ASİST

Ladislav Almasi bu sezon Banik Ostrava formasıyla Çekya Ligi'nde çıktığı 13 maçta gol 1 de asist yapmayı başardı. Almasi aynı zamanda ülkesi Slovakya Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Star.com.tr

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