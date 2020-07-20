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Spor

Beşiktaş yeni eldivenini Rusya'da buldu! Beşiktaş'ın kalesi Stanislav Kritsyuk'a emanet

Beşiktaş Loris Karius'un sözleşmesini feshederek ayrılığının ardından kaleci arayışına başlamıştı. Siyah-beyazlılar aradığı kaleciyi Rusya'da buldu. Rus basınına göre, Stanislav Kritsyuk gelecek sezon Beşiktaş forması giyecek.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 18:30 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 18:33
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Beşiktaş'ta kaleci sorunu çözülüyor. Rus basınının konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde Stanislav Kritsyuk'un gelecek sezondan itibaren siyah beyazlı formayı giyeceği yazıldı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde tecrübeli eldivenin lig bitmeden takımından ayrıldığı yazılırken, başlıkta "Beşiktaş'a gidecek" notu düşüldü.

ANLAŞMASINI SONA ERDİRDİ

Krasnodar teknik direktörü Murad Musayev'in konu ile ilgili açıklamasına yer verilirken, "Kritsyuk'un sağlık sorunları var. İki veya üç hafta önce takıma veda etti. Kulüple olan anlaşmasını daha erken sona erdirdi." sözleri aktarıldı. Fotomaç'ın haberine göre Musayev'in bu açıklamasının ardından oyuncunun kariyerine Beşiktaş'ta devam etmesine kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.

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