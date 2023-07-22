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Spor

Beşiktaş yeni kanat oyuncusunu İngiltere'de buldu!

Nathan Redmond'ın takımdan ayrılmasından sonra kanat bölgesinde alternatifleri azalan Beşiktaş gözünü İngiltere'ye çevirdi. Siyah-beyazlı ekip bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi'yi yakında takip ediyor.

Takvim22 Temmuz 2023 Cumartesi 13:15 - Güncelleme:
Beşiktaş yeni kanat oyuncusunu İngiltere'de buldu!
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Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın son olarak Southampton'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

BONSERVİSİ ELİNDE

Transferdeki sessizliğini Onana ve Amartey' ile bozan Beşiktaş'ın transferdeki rotası kanat mevkisine çevirdi. Redmond'ın ayrılığı sonrası kadroda orijinal mevkisi kanat olan Ghezzal ve genç oyuncu Emrecan Bulut kalan Beşiktaş yönetiminin bu sayıyı artırmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Siyah-Beyazlılar bu doğrultuda Southampton'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi'yi aldı.

2 MİLYON EURO

Tecrübeli futbolcunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştiren yönetimin oyuncunun şartlarını sorduğu belirtildi. Norveçli futbolcunun yapılan görüşmede 2 milyon Euro civarlarında bir yıllık ücret istediği belirtildi.

Transfer listesindeki oyuncularla görüşmelerini sürdüren yönetimin kanat transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırması bekleniyor.

38 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 38 resmi maça çıkan Mohamed Elyounoussi bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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