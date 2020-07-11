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Spor

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 32'nci haftasında pazartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı idmanla devam etti.

DHA11 Temmuz 2020 Cumartesi 13:56 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 13:56
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, dinlenme ve kondisyon çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Siyah-beyazlı oyuncular ardından gruplar halinde ayak tenisi oyunları oynadı. Grup maçlarını kazanan futbolcular sevinç fotoğrafları çektirdi. Antrenman, streching çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Malatya'ya giderek kampa girecek.

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