Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçının taktiğini çalıştı

DHA 20 Ocak 2022 Perşembe 15:06 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 15:06

Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışması yapıldı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Siyah beyazlı ekip, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve ardından özel uçakla Malatya'ya giderek kampa girecek.