Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir'in peşinde
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-Beyazlılar'ın Evkur Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir'in peşinde olduğu öne sürüldü.
Stoper ve forvete yaptığı transferlerin ardından diğer mevkiler için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. beIN Sports'un haberine göre Siyah-Beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir için kulübüyle temasa geçti.
Kartal'ın bu transfer için Tolga Zengin'i takasta kullanmak istediği belirtilirken Doğu ekibinin bu öneriye ilk görüşmede sıcak bakmadığı kaydedildi. Ertaç'ın ise Beşiktaş'ın teklifini olumlu karşıladığı ve Siyah-Beyazlı takıma gitmek istediğini yönetime ilettiği bildirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.