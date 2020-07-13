13 Temmuz 2020 Pazartesi 23:19 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 23:19

Süper Lig'de 32. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Yeni Malatyaspor ile Şampiyonlar Ligi hedefi olan Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 52.dakikada penaltıdan Caner Erkin kaydetti. Siyah-beyazlılarda sarı- kart gören Kevin N'Koudou cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe derbisinde oynama şansını kaybetti.

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 56'ye yükseltti ve 57 puanlı Sivasspor'u hemen arkasında haftayı kapattı. Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kaldı.

Süper Lig'de 33. haftada Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında takımını Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Necip Uysal, Muhammed Elneny, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Abdoulay Diaby, Georges-Kevin N'Koudou ilk 11'i ile sahaya sürdü.

Sergen Yalçın, yedek kulübesinde Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Güven Yalçın, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat ve Kartal Kayra Yılmaz'a yer verdi.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü ligin 31. haftasında 3-2 kazandıkları Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görev alan ancak bu maç için cezalı olan Atiba Hutchinson ile o karşılaşmada sakatlanan Burak Yılmaz'dan yararlanamadı.

Sergen Yalçın, Kasımpaşa müsabakasının başlangıç kadrosunda görev verdiği Roco'yu yedeğe çekerken, bir önceki karşılaşmada yedekte oturttuğu Vida'yı ilk 11'de oynattı.

BEŞİKTAŞ SANTRFORSUZ ÇIKTI

Siyah-beyazlı takım, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ileri uçta 4 kanat oyuncusuyla mücadele etti.

Burak Yılmaz ve Kevin Prince Boateng, sakatlığı nedeniyle BtcTurk Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemedi. Kasımpaşa maçında attığı son dakika golüyle galibiyeti getiren Güven Yalçın ise yedekler arasında maça başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, hücum hattında daha çok kanatlarda görev yapan futbolcuları Lens, Boyd, Diaby ve N'Koudou ile gol aradı.

BEŞİKTAŞ'IN GENÇLERİ KULÜBEDE

Sergen Yalçın, altyapıda yetişen 4 oyuncuyu maç kadrosuna aldı.

Genç teknik adam, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat ve Kartal Kayra Yılmaz'ı kadroya dahil etti.

SERGEN YALÇIN 205 GÜN SONRA...

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatya Stadı'na 205 gün sonra rakip olarak çıktı.

Sezon başında sarı-siyahlı ekibin başına geçen Sergen Yalçın, Malatya temsilcisi ile son iç saha maçında 21 Aralık 2019'da Çaykur Rizespor ile karşılaşmıştı.

YENİ MALATYASPOR KADROSUNU KORUDU

Sarı-siyahlı takımın teknik direktörü Hikmet Karaman, ligde geçen hafta içinde 1-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor müsabakasının kadrosunu bozmadı.

Ev sahibi ekip, Beşiktaş karşısında Fabien Farnolle, Robin Yalçın, Arturo Mina, Teenage Hadebe, Issam Chebake, Afriyie Acquah, Murat Yıldırım, Mitchell Donald, Gökhan Töre, Karim Hafez ve Umut Bulut ilk 11'i ile mücadele etti.

Malatya temsilcisinin yedek kulübesinde Abdulsamed Damlu, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Mustafa Akbaş, Moryke Fofana, Vidar Örn Kjartansson, Yiğithan Güveli, Remi Valter, Youssuf Ndayishimiye, Sakıb Aytaç görev bekledi.

DÜŞÜK TEMPODA GEÇEN İLK YARI

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı oldukça düşük bir tempoda başladı. Hem Yeni Malatyaspro hem de Beşiktaş savunmada açık vermemek adına kontrol şekilde maça başladı. Dakikalar ilerledikçe Beşiktaş daha fazla topla oynadı ama siyah-beyazlılar, Burak Yılmaz ve Kevin Prince Boateng'in yokluğunda etkili pozisyonlar üretemedi. Yeni Malatyaspor da zaman zaman Beşiktaş kalesinde tehlikeli olmaya çalıştı ama Ersin Destanoğlu'nu geçemedi. İlk yarıda çalan son düdüğün ardından soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

CANER ERKİN PENALTIDAN ATTI

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ikinci yarıya başlarken Jeremain Lens'in yerine Güven Yalçın'ı sahaya sürdü. İkinci yarıya daha iyi başlayan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor kalesinde etkili olmaya başladı. Karşılaşmanın 49. dakikasında Beşiktaş lehine penaltı düdüğü çaldı. VAR incelemesi sonrasında Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Fabien Farnolle'un Gökhan Gönül'e faul yaptığı tespit edildi ve Fırat Aydınus penaltı kararı verdi. Beşiktaş'ta penaltı için topun başına geçen Caner Erkin, 52. dakikada topu ağlara gönderdi ve siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanda golü bulmasının ardından kontrollü bir oyun anlayışıyla maçı sürdürdü. Yeni Malatyaspor, Beşiktaş kalesinde beraberlik golünü aradı ama sonuca ulaşamadı. Çalan son düdüğün ardından ise Beşiktaş tek golle 3 puana ulaştı.