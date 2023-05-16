Beşiktaş yeni orta sahasını Almanya'da buldu!

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için Fransa'dan bir transfer iddiası geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, siyah-beyazlı kulüp Wolfsburg forması giyen Josuha Guilavogui ile ilgileniyor.

32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi tamamlamasının ardından sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi.

Orta sahada görev yapan Guilavogui'ye Türkiye'den Adana Demirspor'un da ilgisinin olduğu kaydedildi. Öte yandan bazı Suudi Arabistan ve Körfez ekiplerinin de 32 yaşındaki futbolcu için şimdiden temaslara başladığı ifade edildi.

Orta sahanın yanı sıra stoperde de görev yapabilen Josuha Guilavogui, bu sezon Wolfsburg forması altında 24 maçta sahaya çıktı ve 1 gol attı.