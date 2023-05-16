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Spor

Beşiktaş yeni orta sahasını Almanya'da buldu!

Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlı ekip, Wolfsburg forması giyen 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Josuha Guilavogui'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

16 Mayıs 2023 Salı 19:06 - Güncelleme:
Beşiktaş yeni orta sahasını Almanya'da buldu!
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Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için Fransa'dan bir transfer iddiası geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, siyah-beyazlı kulüp Wolfsburg forması giyen Josuha Guilavogui ile ilgileniyor.

32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi tamamlamasının ardından sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi.

Orta sahada görev yapan Guilavogui'ye Türkiye'den Adana Demirspor'un da ilgisinin olduğu kaydedildi. Öte yandan bazı Suudi Arabistan ve Körfez ekiplerinin de 32 yaşındaki futbolcu için şimdiden temaslara başladığı ifade edildi.

Orta sahanın yanı sıra stoperde de görev yapabilen Josuha Guilavogui, bu sezon Wolfsburg forması altında 24 maçta sahaya çıktı ve 1 gol attı.

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