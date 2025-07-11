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Spor

Beşiktaş yeni sağ bekini buldu! Kyle Walker-Peters yarın İstanbul'a geliyor

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bonservisi elinde olan Kyle Walker-Peters ile anlaşma sağladı. İngiliz oyuncunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

TRT SPOR11 Temmuz 2025 Cuma 18:09 - Güncelleme:
Beşiktaş yeni sağ bekini buldu! Kyle Walker-Peters yarın İstanbul'a geliyor
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Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, sağ bek hattını güçlendirmek için son viraja girdi.

TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de görüştüğü Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına vardı.

İMZA PARASI VERİLECEK

Beşiktaş, Southampton forması giyen 27 yaşındaki sağ bek ile imza parası ve transfer şartlarında anlaşma sağladı. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki oyuncuya imza parası artı yıllık ücret olarak yaklaşık 3.5 milyon Euro verilmesi bekleniyor.

YARIN İSTANBUL'A GELİYOR

Yarın İstanbul'a gelecek olan Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.

2024-2025 sezonunda Southampton formasıyla 35 maçta forma giyen Walker-Peters, 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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