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Spor

Beşiktaş yeni sezon çalışmalarını taktik ve kondisyon ile sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA30 Temmuz 2021 Cuma 21:27 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 21:27
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar sonrası, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmaların ardından yarım sahada oynanan çifte kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş'ın yeniden anlaşma sağladığı Valentin Rosier, antrenman sırasında futbolcularla bir araya gelerek selamlaştı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 19.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Kayserispor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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