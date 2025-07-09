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Spor

Beşiktaş yeni sezon mesaisinde

Süper Lig ekibi Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde devam ediyor.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 13:55 - Güncelleme:
Beşiktaş yeni sezon mesaisinde
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Sezon öncesi kamp çalışmalarına Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde devam eden Beşiktaş, hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idman, eğlenceli anlara sahne olan ısınma hareketleriyle başladı.

Norveçli teknik adamın oyuncularını pas çalışmaları sırasında sık sık uyardığı antrenman, yarım sahada yapılan atak organizasyonlarıyla tamamlandı.

Gurbetçi taraftarların da takip ettiği idmanı, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları da saha kenarından izledi.

Siyah-beyazlılar, akşam saatlerinde salonda yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.

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