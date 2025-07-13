Beşiktaş yeni sezon mesaisinde

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, minyatür kale oyun, bitiricilik ve koşularla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon kamp çalışmaları kapsamında bugün Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile karşılaşacak. Datenpol Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak.