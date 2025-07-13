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Spor

Beşiktaş yeni sezon mesaisinde

Süper Lig ekibi Beşiktaş yeni sezon öncesi hazırlıklarına Avusturya kampında devam ediyor.

AA13 Temmuz 2025 Pazar 15:48 - Güncelleme:
Beşiktaş yeni sezon mesaisinde
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Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, minyatür kale oyun, bitiricilik ve koşularla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon kamp çalışmaları kapsamında bugün Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile karşılaşacak. Datenpol Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak.

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